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Дальнее зарубежье 10.07.2023 22:50

Президент Польши заявил, что страна лидирует по уровню финансирования обороны в НАТО

Польша стала лидирующей страной НАТО по уровню выделения средств на оборону, сообщил в понедельник президент страны Анджей Дуда.

"В этом году бюджет на оборону составляет практически 3,9% нашего ВВП. Так что в том, что касается средств на оборону, мы находимся во главе альянса", - приводит слова Дуды Польское радио.

В 2014 году страны НАТО обязались достичь выделения средств на оборону на уровне не менее 2% ВВП. Девять из них достигают или превышают этот целевой показатель. Девятнадцать союзников заявляют о четких планах достичь этого к 2024 году.

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Тэги: ПОЛЬША, НАТО, ОБОРОНА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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