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Дальнее зарубежье 12.07.2023 21:40

При необходимости в Польшу могут перебросить около 100 тыс. натовских военнослужащих - Дуда

Польше в случае необходимости смогут оказать поддержку до 100 тыс. солдат НАТО, сообщил в среду президент страны Анджей Дуда.

"По нашим оценкам, если дойдет до нападения, то мы могли бы рассчитывать на перемещение на нашу территорию примерно 100 тыс. солдат альянса", - приводит слова Дуды Польское радио.

По его словам, "эти положения приняты альянсом в рамках оборонных планов".

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Тэги: ПОЛЬША, НАТО, АНДЖЕЙ ДУДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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