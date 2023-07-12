При необходимости в Польшу могут перебросить около 100 тыс. натовских военнослужащих - Дуда

Польше в случае необходимости смогут оказать поддержку до 100 тыс. солдат НАТО, сообщил в среду президент страны Анджей Дуда.

"По нашим оценкам, если дойдет до нападения, то мы могли бы рассчитывать на перемещение на нашу территорию примерно 100 тыс. солдат альянса", - приводит слова Дуды Польское радио.

По его словам, "эти положения приняты альянсом в рамках оборонных планов".