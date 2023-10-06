Нобелевскую премию мира в 2023 году присудили Наргиз Мохаммади за защиту прав женщин в Иране

Нобелевскую премию мира в 2023 году присудили гражданке Ирана и борцу за права женщин Наргиз Мохаммади, сообщили в пятницу в Нобелевском комитете.

В комитете пояснили, что приз она получила "за борьбу против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех".

Моххамади родилась в 1972 году в городе Зенджан. Является вице-президентом правозащитной организации Defenders of Human Rights Center (DHRC). В 2016 году в Иране ее приговорили к тюремному заключению на 16 лет в связи с участием в "движении за права человека, которое продвигает отказ от смертной казни".

Начала бороться за права человека еще в 1990-х годах, будучи студентом-физиком, выступала в защиту прав женщин. В Иране была арестована 13 раз, пять раз была осуждена.

В настоящее время Моххамади находится в тюрьме. Оттуда, как отмечает Нобелевский комитет, продолжает активистскую деятельность.