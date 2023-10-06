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Происшествия 06.10.2023 14:40

Число жертв наводнения в Индии превысило 40

На севере Индии из-за наводнений погибли как минимум 41 человек, 100 числятся пропавшими без вести, сообщает в пятницу Associated Press.

Наводнения произошли в штате Сикким. При этом полиция отмечает, что тела 22 погибших течение реки отнесло в соседний штат Западная Бенгалия.

В четверг сообщалось о 14 погибших. Тогда же отмечалось, что более 2 тыс. человек, оказавшихся в зоне бедствия, удалось спасти, а власти разбили 26 лагерей помощи для более чем 22 тыс. местных жителей.

Наводнение началось в среду после того, из берегов вышло горное ледниковое озеро. Вода прорвала дамбу "Тиста 3" и хлынула в долину под озером. Ситуацию ухудшили обильные дожди.

Эксперты неоднократно отмечали, что строительство дамбы в Гималаях является опасным, и что в дизайне дамбы не предусмотрено достаточное количество мер по обеспечению безопасности.

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Тэги: ИНДИЯ, НАВОДНЕНИЕ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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