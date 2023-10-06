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Происшествия 06.10.2023 20:38

МЧС Азербайджана возбудил уголовное дело по факту пожара в ТЦ в Масаллы, в котором пострадали 7 человек

МЧС и Генпрокуратура Азербайджана сообщили о возбуждении уголовного дела по факту пожара в Торговом центре в городе Масаллы в пятницу.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на совместное заявление двух ведомств, пожар произошел на территории торгового центра, принадлежавшего ООО "Cavid-F".


В результате принятых оперативных и неотложных мер пожар удалось потушить.


"В результате пожара пострадали коммерческие объекты, принадлежащие частным предпринимателям, в Центральную больницу Масаллинского района с ожогами госпитализированы 7 человек, лечение которых в настоящее время продолжается", - отмечается в информации.


По факту в Оперативно-следственном управлении МЧС возбуждено уголовное дело по статье 225.2 УК (нарушение правил пожарной безопасности).


Для установления причины пожара и размера ущерба были назначены судебная пожарно-техническая, судебная строительно-техническая и товароведческая экспертизы.


Согласно информации, в настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.


Х.Насирзаде


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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, МЧС, МАСАЛЛЫ

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