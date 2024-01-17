В Генпрокуратуре и МЧС сообщили об окончании поисково-спасательных работ на месте взрыва в мебельном цехе в Баку

В Генпрокуратуре и МЧС Азербайджана в среду сообщили о завершении поисково-спасательных работ на месте взрыва в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку.

"С учетом того, что под завалами людей не осталось, поисково-спасательные работы были завершены", - говорится в совместной информации ведомств.

МЧС и Генпрокуратура опубликовали список девяти погибших при взрыве в мебельном цехе.

Как сообщалось ранее, в понедельник в мебельном цехе, расположенном недалеко от улицы Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, произошел взрыв, в результате которого также получили ранения 24 человека.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности) и 314.3 (халатность повлекшая смерть двух и более лиц).

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