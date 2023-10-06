Тейлор Свифт продала билеты на свой фильм-концерт на $100 млн

Предварительные заказы билетов на фильм-концерт про мировое турне американской певицы Тейлор Свифт "Eras Tour", который выйдет в кинотеатрах через неделю, превысили $100 млн в первый день продаж, говорится в сообщении дистрибьютора фильма AMC.
Таким образом, "Eras Tour" уже стал самым прибыльным фильмом-концертом в истории, превзойдя сборы "Never Say Never" Джастина Бибера, составившие $99 млн в 2011 году.
При этом аналитики полагают, что в дебютный уикэнд в Северной Америке сборы могут составить еще $100 млн. В этом году такие сборы показали лишь пять фильмов, включая "Барби" и "Человек-паук: Паутина вселенных".
Само турне, как ожидается, продлится до конца 2024 года. Совокупные продажи билетов на концерты могут превысить $1,4 млрд, превзойдя рекорд, который пока удерживает прощальный тур Элтона Джона.
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