ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля

Движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, в субботу заявило, что начинает масштабную операцию против Израиля, сообщает "Аль-Джазира".
Глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Деф объявил, что движение выпустило по Израилю 5 тыс. ракет, ознаменовав начало операции "Потоп Аль-Аксы". Он призвал всех палестинцев взяться за оружие.
По данным телеканала, в палестинском военизированным движении "Исламский джихад" заявили, что присоединяются к действиям ХАМАС.
Как сообщила газета "Таймс оф Израэл" "палестинские террористы в секторе Газа в субботу утром нанесли ракетный удар по южным и центральным районам Израиля". В результате по меньшей мере пятнадцать человек были ранены, одна женщина скончалась от полученных ранений скончалась.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант ввел режим чрезвычайного положения в ряде южных и центральных районов Израиля - в радиусе 80 км от сектора Газа. Ограничения на собрания затронули в том числе Тель-Авив и Беэр-Шева.
В армии обороны Израиля тем временем сообщили, что наносят ответные удары по сектору Газа.
Также стало известно, что десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. По некоторым данным, они установили контроль над полицейской станцией в Сдероте, взяли в заложники нескольких израильских военных и переправили их в сектор Газа, а также захватили несколько единиц израильского армейского транспорта, также отправив его в Газу.
Перестрелки идут в нескольких местах на юге Израиля. "Гаарец" отмечает, что боевики зашли в города Офаким и Нетивот, и по информации полиции, взяли в заложники гражданских лиц в Офакиме.
На 13:00 назначено заседание кабинета по вопросам безопасности Израиля в связи со сложившейся ситуацией.
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