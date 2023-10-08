Власти Израиля после атаки ХАМАС официально перевели страну в состояние войны

Члены Совета безопасности Израиля проголосовали за объявление о том, что страна находится в состоянии войны, сообщает в воскресенье The Times of Israel со ссылкой на правительство.

По его информации, в ночь на воскресенье власти утвердили решение о применении "пункта 40" основного закона страны. На практике это дает возможность проводить "масштабные военные операции", поясняет газета.

Еще в субботу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна начинает именно войну против радикальных палестинских группировок в секторе Газа.

Западные СМИ отмечают, что в последний раз на такой шаг власти Израиля пошли во время арабо-израильской войны в 1973 году.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС.