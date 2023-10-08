Палестинцы удерживают в заложниках не менее 100 израильтян в секторе Газа - власти Израиля

Израильское правительство подтвердило, что не менее 100 граждан Израиля находятся в заложниках в секторе Газа после субботних атак бойцов радикальной группировки ХАМАС, сообщает в воскресенье The Times of Israel.
"Не менее 100 похищенных, более 2 тыс. получивших ранения, свыше 600 убитых", - написала в соцсетях пресс-служба правительства. Таким образом, власти подтвердили поступавшие ранее сообщения о довольно большой группе израильтян, удерживаемой экстремистами в секторе Газа.
Некоторые СМИ, со своей стороны, со ссылкой на собственные данные называли цифру в не менее 170 заложников. Все они были захвачены палестинцами в субботу на юге Израиля.
Кроме того, как отмечает The Times of Israel, израильские власти заверили, что сообщения о том, что они просили Египет провести переговоры с ХАМАС по поводу освобождения заложников, не соответствуют действительности.
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