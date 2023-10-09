Глава Минобороны Израиля приказал ввести полную блокаду сектора Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант в понедельник объявил, что израильские военные начинают полномасштабную блокаду сектора Газа. "Я отдал приказ на полную блокаду сектора Газа. Не будет ни электричества, ни продовольствия, на топлива, закроют все", - приводит Times of Israel слова министра, сказанные в штабе Южного военного округа в Беэр-Шеве.

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