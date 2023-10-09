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Дальнее зарубежье 09.10.2023 13:53

Из сектора Газа выпущены ракеты по Иерусалиму, Тель-Авиву

Из сектора Газа по центральному Израилю нанесен массированный ракетный удар, сирены звучат в десятках городов, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме, сообщает The Times of Israel.

По данным издания, обстрел произвели приблизительно в 12:00 по местному времени (совпадает с мск).

Жители Иерусалима сообщают, что слышали звуки как минимум одного перехвата ракеты над городом.

Кроме того, отмечает The Times of Israel, поступают сообщения о взрывах на открытой местности в Тель-Авиве и на шоссе, соединяющем Иерусалим и Тель-Авив.

О пострадавших не сообщается.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, РАКЕТЫ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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