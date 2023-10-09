Из сектора Газа выпущены ракеты по Иерусалиму, Тель-Авиву

Из сектора Газа по центральному Израилю нанесен массированный ракетный удар, сирены звучат в десятках городов, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме, сообщает The Times of Israel.

По данным издания, обстрел произвели приблизительно в 12:00 по местному времени (совпадает с мск).

Жители Иерусалима сообщают, что слышали звуки как минимум одного перехвата ракеты над городом.

Кроме того, отмечает The Times of Israel, поступают сообщения о взрывах на открытой местности в Тель-Авиве и на шоссе, соединяющем Иерусалим и Тель-Авив.

О пострадавших не сообщается.