Израиль атакует стратегические объекты ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удары по стратегическим целям палестинских движений ХАМАС и "Палестинского исламского джихада" в секторе Газа, сообщает газета "Гаарец" со ссылкой на представителя ЦАХАЛ.

По его словам, израильские военнослужащие разбомбили военный склад и шахту, ведущую в подземный тоннель, которым пользовалось руководство ХАМАС. Также военные поразили штаб-квартиру ХАМАС в городе Хан-Юнис и штаб-квартиру "Палестинского исламского джихада", расположенную в мечети в районе Зейтун.

В ЦАХАЛ также сообщили, что израильской армии удалось остановить транспортное средство ХАМАС, экипаж которого пытался прорваться на территорию Израиля.

В свою очередь The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ передает, что израильские военные перехватили беспилотник, запущенный из Газы.

Из сектора Газа в субботу были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля.