Израиль будет наносить удары по Газе, даже если это будет представлять риск для захваченных палестинцами заложников

Израильские военные приняли решение наносить удары по сектору Газа даже в случаях, когда это будет потенциально представлять угрозу для удерживаемых там заложников, сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленные источники в Израиле.
"Высокопоставленный представитель правительства Израиля заявил журналистам, что власти решили, что будут наносить мощные удары по террористам в Газе, даже если это будет представлять риск для удерживаемых там израильтян", - пишет газета.
При этом она отмечает, что в случаях, когда будет поступать проверенная информация о том, что в том или ином здании в Газе точно находятся заложники, то в таких случаях израильские военные удары наносить не будут.
"Однако во всех случаях, когда такой подробной информации нет, удары будут наносить по всем целям ХАМАС", - говорится в статье.
Предполагается, что бойцы ХАМАС на выходных увезли в Газу более сотни человек, захваченных на юге Израиля.
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