Азербайджан присоединился к российско-китайскому проекту лунной станции

Космические агентства Китая и Азербайджана подписали совместное заявление о сотрудничестве в рамках программы строительства Международной научной лунной станции (МНЛС), сообщил телеканал CGTN.
Согласно документу, обе стороны намерены сотрудничать, в том числе по части обучения персонала и проведения научных экспериментов. К программе, отмечает телеканал, также ранее присоединились Пакистан, ОАЭ, ЮАР и Азиатско-Тихоокеанская организация космического сотрудничества.
По информации CGTN, подписание заявления о сотрудничестве состоялось в ходе 74-го Международного астронавтического конгресса, прошедшего в начале месяца в Баку.
Меморандум о сотрудничестве в создании МНЛС был подписан Россией и Китаем в 2021 году. В рамках проекта страны должны совместно разрабатывать дорожную карту создания станции, взаимодействовать при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации и эксплуатации проекта.
В "Роскосмосе" говорили в 2021 г., что МНЛС будет создана на поверхности и/или на орбите Луны. Станцию будут использовать "для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ". Ранее в октябре стало известно, что строительство МНЛС может быть завершено к 2040 г.
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