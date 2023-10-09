Азербайджан присоединился к российско-китайскому проекту лунной станции

Космические агентства Китая и Азербайджана подписали совместное заявление о сотрудничестве в рамках программы строительства Международной научной лунной станции (МНЛС), сообщил телеканал CGTN.

Согласно документу, обе стороны намерены сотрудничать, в том числе по части обучения персонала и проведения научных экспериментов. К программе, отмечает телеканал, также ранее присоединились Пакистан, ОАЭ, ЮАР и Азиатско-Тихоокеанская организация космического сотрудничества.

По информации CGTN, подписание заявления о сотрудничестве состоялось в ходе 74-го Международного астронавтического конгресса, прошедшего в начале месяца в Баку.

Меморандум о сотрудничестве в создании МНЛС был подписан Россией и Китаем в 2021 году. В рамках проекта страны должны совместно разрабатывать дорожную карту создания станции, взаимодействовать при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации и эксплуатации проекта.

В "Роскосмосе" говорили в 2021 г., что МНЛС будет создана на поверхности и/или на орбите Луны. Станцию будут использовать "для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ". Ранее в октябре стало известно, что строительство МНЛС может быть завершено к 2040 г.

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