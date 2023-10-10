Манат подешевел к евро и рублю, подорожал к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 октября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 10 октября ЦБА установил на уровне 1.7953/1EUR (9 октября - 1.7938/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 октября установил на уровне 0.017/1RUB (9 октября - 0.0169/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 10 октября ЦБА установил на уровне 0.0613/1TRY (9 октября - 0.0616/1TRY).

Х.Насирзаде