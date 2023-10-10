Страны ЕС с 2020 года получили по TAP более 28 млрд куб.м газа из Азербайджана

Объем азербайджанского газа, экспортированного в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) с декабря 2020 года, превысил 28 млрд кубометров, сообщил управляющий директор трубопроводной компании TAP AG Лука Шиппати.
По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан» во вторник со ссылкой компанию в соцсети «Х» (ранее твиттер), за отчетный период в Италию по TAP транспортировано более 23,5 млрд кубометров газа.
Трубопровод TAP предназначен для транспортировки газа с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря в рамках «Стадии-2» его разработки в Европу.
В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%). На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12-12,5 млрд кубометров - в Европу.
Р.Керимов
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