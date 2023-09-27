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ТЭК 27.09.2023 22:47

Страны ЕС с 2020 года по TAP получили свыше 27 млрд куб.м газа из Азербайджана

Объем азербайджанского газа, экспортированного в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) с декабря 2020 года, превысил 27 млрд кубометров, сообщил управляющий директор трубопроводной компании TAP AG Лука Шиппати.

По его словам, которые приводит компания в соцсети "Х" (ранее твиттер), за отчетный период в Италию по TAP транспортировано более 23 млрд кубометров газа.

Трубопровод TAP предназначен для транспортировки газа с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря в рамках "Стадии-2" его разработки в Европу.

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%). На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12-12,5 млрд кубометров - в Европу.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕВРОПА, TAP, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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