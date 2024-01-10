Азербайджан ведет переговоры с рядом стран Европы по экспорту газа - Алиев

Азербайджан в настоящее время ведет переговоры с рядом европейских стран по поставкам газа, заявил президент страны Ильхам Алиев.
"Южный газовый коридор (ЮКГ) в настоящее время работает на полную мощность и, если мы захотим по нему экспортировать дополнительные объемы газа, то он должен быть расширен. Здесь нужны определенные средства, должны быть установлены дополнительные насосные станции. Потребность в нашем газе (в Европе - ИФ) есть", - сказал Алиев в среду в интервью местным телеканалам.
По его словам, на сегодня восемь стран покупают азербайджанский газ, из которых шесть - это европейские страны.
"На сегодня восемь стран покупают азербайджанский газ, из которых шесть - европейские страны и в дальнейшем число этих стран будет расти. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими европейскими странами, и переговоры находятся на важном этапе", - отметил Алиев.
Глава государства отметил, что потребность в азербайджанском газе в Европе есть, страна обладает необходимой ресурсной базой для удовлетворения данного спроса.
В то же время Алиев отметил, что в будущем Азербайджан может создать новую газовую инфраструктуру (для поставок газа в Европу - ИФ). "Мы это тоже рассматриваем", - добавил президент.
Как сообщалось ранее, в 2023 году поставки азербайджанского газа в Европу составили 11,8 млрд кубометров.
В целом, на Европу приходится почти половина поставок азербайджанского газа.
Б.Рустамбеков
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