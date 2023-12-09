В Европе растет спрос на азербайджанский газ - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает рост спроса на азербайджанский газ в Европе.

"Иностранные инвестиции в проекты по добыче ископаемого топлива в Азербайджане будут продолжаться, поскольку страна обладает огромным ресурсным потенциалом и существует большой спрос на азербайджанский газ в Европе. Этот спрос растет", - сказал Алиев в интервью Euronews.

Он отметил, что Азербайджан положительно воспринял просьбу Европейской комиссии об увеличении поставок газа на европейский континент в связи с санкциями в отношении России.

По его словам, Азербайджан активно развивает сектор ВИЭ. "Я думаю, это будет основным направлением прямых иностранных инвестиций. Мы уже в прошлом месяце (октябре - ИФ) торжественно открыли крупнейшую в регионе солнечную электростанцию мощностью 230 МВт, построенную полностью за счет иностранных инвесторов. А в течение ближайших пяти-шести лет планируется обеспечить производство до 10 ГВт солнечной и ветровой энергии. Думаю, что это будут основные направления инвестиций наряду с нашей повесткой по цифровой трансформации", - подчеркнул глава государства.

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%). На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых более 12 млрд кубометров - в Европу.

В настоящее время в ЕС покупателями азербайджанского газа являются Италия, Греция, Болгария, Румыния и Венгрия. В 2024 году поставки азербайджанского газа начнутся в Сербию.

А.Азизов