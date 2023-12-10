Азербайджан планирует расширить географию поставок газа в Европе - Алиев

Азербайджан в будущем планирует расширить число европейских стран, в которые поставляет газ, заявил президент Ильхам Алиев.

"Наши будущие планы связаны с расширением географии экспорта газа за счет выхода на поставки на рынки новых европейских стран посредством новых интерконнекторов", - сказал Алиев в воскресенье в сербском городе Ниш на церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария.

По его словам, главные цели Азербайджана связаны с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). "Азербайджан подписал с инвесторами соглашения и меморандумы намерений, предусматривающие создание 10 ГВт за счет ВИЭ", - добавил он.

Азербайджан в настоящее время в Европе поставляет газ в Италию, Болгарию, Грецию, Румынию, Венгрию. В 2024 году поставки начнутся в Сербию. Кроме этого, еще ряд стран в Европе выразили заинтересованность в покупке азербайджанского газа.

А.Азизов