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ТЭК 10.11.2023 10:15

Экспорт газа из Азербайджана в Европу в 2023г превысит 12 млрд куб.м. - Минэнерго

Экспорт газа из Азербайджана в Европу в 2023 году превысит 12 млрд кубометров, заявил заместитель министра энергетики Самир Велиев.

"В 2022 году экспорт газа из Азербайджана в Европу составил 11,4 млрд кубометров, в 2023 году объемы поставок ожидаются выше 12 млрд кубометров. Мы планируем ежегодно наращивать на 1 млрд кубометров поставки по Южному газовому коридору (ЮГК) газа, добытого с месторождения Шах-Дениз", - сказал Велиев на 6-ой Международной Румынской газовой конференции в Бухаресте.

По словам Велиева, которые приводит Минэнерго, до 2028 года Азербайджан планирует наращивать добычу газа с ряда месторождений, в том числе "Абшерон", "Умид" и др., что позволит расширить источники поставок газа.

Кроме этого, за счет реализации проектов "зеленой" энергии Азербайджан будет иметь возможность экономить газ (для выработки электроэнергии - ИФ). "До конца 2027 года в Азербайджане планируется ввести в строй ветряные и солнечные электростанции общей мощностью 1 862 МВт, что позволит сэкономить свыше 1 млрд кубометров газа (в год - ИФ)", - отметил замминистра.

Велиев также коснулся вопроса экспорта "зеленой" энергии. По его словам, на начальном этапе Азербайджан планирует экспортировать в Европу 4 ГВт "зеленой" энергии, в Турцию - 1 ГВт.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕВРОПА, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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