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ТЭК 10.12.2023 13:42

Поставки азербайджанского газа в Европу в 2023 году составят порядка 12 млрд куб.м. - Алиев

Поставки азербайджанского газа Европу в 2023 году составят порядка 12 млрд кубометров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Если в 2021 году наш экспорт газа в Европу составил чуть более 8 млрд кубометров, то в этом году объем поставок достигнет порядка 12 млрд кубометров", - сказал Алиев в воскресенье в сербском городе Ниш на церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария.

Президент добавил, что в настоящее время на европейские страны приходится 50% экспорта газа из Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан уверенно движется к цели - удвоения объема поставок газа в Европу до 2027 года (до 20 млрд кубометров - ИФ).

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРОПА, ГАЗ


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