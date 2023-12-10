Поставки азербайджанского газа в Европу в 2023 году составят порядка 12 млрд куб.м. - Алиев

Поставки азербайджанского газа Европу в 2023 году составят порядка 12 млрд кубометров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Если в 2021 году наш экспорт газа в Европу составил чуть более 8 млрд кубометров, то в этом году объем поставок достигнет порядка 12 млрд кубометров", - сказал Алиев в воскресенье в сербском городе Ниш на церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария.
Президент добавил, что в настоящее время на европейские страны приходится 50% экспорта газа из Азербайджана.
Алиев подчеркнул, что Азербайджан уверенно движется к цели - удвоения объема поставок газа в Европу до 2027 года (до 20 млрд кубометров - ИФ).
А.Азизов
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