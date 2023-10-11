Израиль обстреливает Ливан в ответ на запуск противотанковой ракеты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по территории Ливана в ответ на обстрел израильско-ливанской границы противотанковой управляемой ракетой, сообщает The Times of Israel.
"В ЦАХАЛе сообщили, что наносят удары по Ливану в ответ на запуск противотанковой ракеты в сторону границы", - информирует издание.
Израильские военные ранее в среду заявили, что одна из северных позиций ЦАХАЛ подверглась атаке со стороны Ливана.
"Противотанковая ракета была выпущена из Ливана по военному посту, прилегающему к поселению Араб-аль-Арамше вблизи "голубой линии", - сообщил аккаунт ЦАХАЛ в соцсети X.
В свою очередь "Гаарец" сообщает, что ответственность за запуск ракеты взяла на себя ливанская группировка "Хезболла".
"Голубая линия" - граница между Израилем и Ливаном.
Напряженность в регионе резко возросла после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. Группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и военных баз. В результате нападения ХАМАС в Израиле погибли более 1 тыс. человек, ранены 2,8 тыс. человек. Более сотни израильтян захвачены в заложники.
В ответ Израиль объявил, что страна находится в состоянии войны, и начал военную операцию против ХАМАС. По последним данным, число жертв ударов Израиля по сектору Газа превысило 830 человек, число раненых - 4,2 тыс.
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