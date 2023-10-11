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Дальнее зарубежье 11.10.2023 14:11

США выделят Киеву военную помощь на $200 млн

США направят Украине новый транш военной помощи на сумму в $200 млн, куда войдут боеприпасы для ПВО и снаряды для артиллерии, барражирующие боеприпасы, противотанковое оружие, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Я с гордостью объявляю, что США выделят очередной пакет военной помощи Украине в размере $200 млн", - сказал министр в среду на встрече контактной группы по обороне Украины, которая проходит в штаб-квартире НАТО.

По его словам, речь идет об управляемых ракетах класса "воздух-воздух" AIM-9 для новой системы ПВО, которую вскоре доставят на Украину, о других ракетах и артиллерийских снарядах, барражирующих боеприпасах, противотанковых вооружениях, средствах борьбы с БПЛА.

Остин резюмировал, что общая стоимость военной помощи США Украине с февраля 2022 года достигла $43,9 млрд.

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Тэги: США, УКРАИНА, ОБОРОНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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