США выделят Киеву военную помощь на $200 млн

США направят Украине новый транш военной помощи на сумму в $200 млн, куда войдут боеприпасы для ПВО и снаряды для артиллерии, барражирующие боеприпасы, противотанковое оружие, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Я с гордостью объявляю, что США выделят очередной пакет военной помощи Украине в размере $200 млн", - сказал министр в среду на встрече контактной группы по обороне Украины, которая проходит в штаб-квартире НАТО.
По его словам, речь идет об управляемых ракетах класса "воздух-воздух" AIM-9 для новой системы ПВО, которую вскоре доставят на Украину, о других ракетах и артиллерийских снарядах, барражирующих боеприпасах, противотанковых вооружениях, средствах борьбы с БПЛА.
Остин резюмировал, что общая стоимость военной помощи США Украине с февраля 2022 года достигла $43,9 млрд.
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