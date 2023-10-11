РФ и Саудовская Аравия обсудили мировой рынок нефти, сотрудничество в рамках ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия обсудили состояние мирового нефтяного рынка на фоне палестинско-израильского конфликта, сотрудничество в рамках ОПЕК+, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам российско-саудовских переговоров в рамках совместной межправкомиссии, которая проходит на полях "Российской энергетической недели".
"Конечно, это было на нашем внутреннем заседании (сотрудничество в рамках ОПЕК+ - ИФ). Одна из важнейших тем, которую мы сегодня обсуждали. Мы в постоянном контакте и использовали такую возможность в нашей встрече, чтобы обсудить ситуацию на рынке", - сказал Новак.
Делегацию Саудовской Аравии возглавляет министр энергетики КСА, сопредседатель МПК со стороны королевства принц Абдулазиз бен Сальман.
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