РФ и Саудовская Аравия обсудили мировой рынок нефти, сотрудничество в рамках ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия обсудили состояние мирового нефтяного рынка на фоне палестинско-израильского конфликта, сотрудничество в рамках ОПЕК+, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам российско-саудовских переговоров в рамках совместной межправкомиссии, которая проходит на полях "Российской энергетической недели".

"Конечно, это было на нашем внутреннем заседании (сотрудничество в рамках ОПЕК+ - ИФ). Одна из важнейших тем, которую мы сегодня обсуждали. Мы в постоянном контакте и использовали такую возможность в нашей встрече, чтобы обсудить ситуацию на рынке", - сказал Новак.

Делегацию Саудовской Аравии возглавляет министр энергетики КСА, сопредседатель МПК со стороны королевства принц Абдулазиз бен Сальман.