Повреждение Balticconnector в Финляндии связали с механической силой, а не взрывом

Повреждение газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией было вызвано механической силой, а не взрывом, заявил глава Национального бюро расследований Финляндии (НБР) Робин Ларго.

"На данный момент я могу сказать, что на морском дне есть внешние следы. Похоже, что повреждение было вызвано механической силой, а не взрывом", - сказал он на пресс-конференции в среду.

Как отмечалось на встрече с журналистами, Финляндия издала международный приказ о расследовании. Среди прочего, продолжается изучение движения судов в акватории происшествия, однако более детальному изучению происшествия препятствует плохая погода.

В то же время, как сообщила в среду финская газовая сеть Gasgrid, ремонт поврежденного участка Balticconnector займет не менее пяти месяцев, газопровод может быть снова введен в эксплуатацию не ранее начала апреля следующего года. Оценка ущерба продолжится на этой неделе, и вместе с эстонской энергетичской компанией Elering за неделю будет оценено все состояние трубопровода.

Газопровод Balticconnector от эстонского города Палдиска до Инкоо в Финляндии, протяженностью подводной части в 77 километров был отключен 8 октября из-за повреждения. По данным финской стороны, происшествие случилось в ее экономической зоне (на глубине около 60 м, диаметр трубы 50 см). Причина утечки и повреждения проходящего неподалеку от трассы газопровода кабеля связи пока неизвестна.