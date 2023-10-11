Глава Пентагона пообещал помогать оружием и Украине, и Израилю

Американская военная помощь Израилю не повлияет на военную поддержку Украины, заявил в среду глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы будем твердо стоять на стороне Израиля, но мы также продолжим поддерживать и Украину", - заявил Остин после встречи контактной группы по Украине.

По его словам, "мы можем помогать и тем, и другим, и будем делать это".