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Украина получит первые истребители F-16 не раньше весны - глава Пентагона

Первые самолеты F-16 могут поступить в украинские ВВС не ранее весны 2024 года, заявил в среду глава Пентагона Ллойд Остин.

"Самая ранняя возможная дата для того, чтобы там появились первые подобные самолеты, - следующая весна", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Остин добавил, что США возглавят коалицию стран, которые помогут Украине воссоздавать собственные военно-воздушные силы.

"США вновь выступят с инициативой и возглавят коалицию стран, работающих с Украиной над развитием ее собственных военно-воздушных сил. Возглавляя эту коалицию, США будут тесно сотрудничать с Украиной и другими партнерами с фокусом на освоение возможностей F-16", - сказал он.

По словам Остина, Дания и Нидерланды также будут работать над этим в коалиции.

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Тэги: США, УКРАИНА, САМОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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