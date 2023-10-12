Новак ожидает в 2023г рекордный рост глобального спроса на нефть, не считая периода восстановления после ковида, он составит 2,4 млн б/с

Рост спроса на нефть в текущем году может стать рекордным.
"Мы наблюдаем рост спроса. В этом году рост спроса на нефтяном рынке, на мой взгляд, будет исторически рекордным", если не учитывать период восстановления после ковида, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе.
"Мы ожидаем где-то 2,4 млн баррелей (в сутки - ИФ) прирост спроса на нефть. И это, по оценкам экспертов продолжится, и к 2030 году общее потребление в мире составит 116-118 млн баррелей в сутки. И это означает, что в сегодняшних условиях необходимо обеспечить рост потребления инвестиционными ресурсами", - добавил он.
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