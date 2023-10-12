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Цена на нефть

11.10 $/bbl +/- WTI 83.49 -2.48 Brent 85.82 -1.83

ТЭК 12.10.2023 13:33

Новак ожидает в 2023г рекордный рост глобального спроса на нефть, не считая периода восстановления после ковида, он составит 2,4 млн б/с

Рост спроса на нефть в текущем году может стать рекордным.

"Мы наблюдаем рост спроса. В этом году рост спроса на нефтяном рынке, на мой взгляд, будет исторически рекордным", если не учитывать период восстановления после ковида, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе.

"Мы ожидаем где-то 2,4 млн баррелей (в сутки - ИФ) прирост спроса на нефть. И это, по оценкам экспертов продолжится, и к 2030 году общее потребление в мире составит 116-118 млн баррелей в сутки. И это означает, что в сегодняшних условиях необходимо обеспечить рост потребления инвестиционными ресурсами", - добавил он.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, СПРОС, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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