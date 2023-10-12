США работают над тем, чтобы избежать эскалации на Ближнем Востоке и нападений на Израиль, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы, как и Израиль, решительно настроены избежать открытия второго фронта или третьего фронта. Мы работаем изо всех сил с другими партнерами в регионе, чтобы выполнить эту задачу", - заявил он журналистам во время своего визита в Израиль.

Госсекретарь напомнил о словах президента США Джо Байдена, который ранее заявлял, что никто не должен попытаться воспользоваться ситуацией в Израиле.

Блинкен, отвечая на вопрос, готовы ли США принять участие в боях против ливанской группировки "Хезболла", если она нападет на Израиль, отметил, что на данном этапе хотел бы воздержаться от спекуляций.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже - военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.