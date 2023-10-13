Число нефтегазовых буровых в мире в сентябре упало до минимума за 14 месяцев - Baker Hughes

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в сентябре сократилось второй месяц подряд и теперь находится на минимальной отметке за 14 месяцев.

По данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, в среднем в минувшем месяце в мире работало 1760 установок против 1788 в августе. При этом сентябрьский уровень на 93 ниже показателя за аналогичный месяц 2022 года.

В США количество установок в сентябре снизилось на 15 относительно предыдущего месяца и составило 632 (минимум с января 2022 года). В Канаде их число уменьшилось на 1 - до 188. Таким образом, на долю Северной Америки приходилось 46,6% работающих в мире буровых против 46,8% в августе и 52,6% годом ранее.

Число установок в Европе за месяц уменьшилось на 6 (до 115), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 2 (до 218), на Ближнем Востоке - на 2 (до 327), в Африке - на 4 (до 105). При этом в Латинской Америке показатель вырос на 2 - до 175 буровых.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624 установки. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году и составляло 1352 установки.