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ТЭК 01.03.2024 21:16

Число нефтегазовых буровых в мире в феврале выросло 2-й месяц за счет Канады - Baker Hughes

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в феврале увеличилось по итогам второго месяца подряд, в основном, за счет Канады, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1813 установки против 1784 в январе. При этом февральский уровень на 108 ниже показателя за аналогичный месяц 2023 года.

В США количество установок в феврале выросло на 2 относительно предыдущего месяца и составило 623. Между тем в Канаде их число увеличилось на 34 - до 232, что является максимумом за последний год.

Количество буровых на Ближнем Востоке за минувший месяц повысилось на 1 (до 349, самый высокий уровень с мая 2020 года), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 5 (до 219). При этом в Латинской Америке показатель снизился на 5 (до 165, самый низкий показатель с июля 2022 года), в Европе - на 8 (до 114, минимум за год). В Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок не изменилось и составило 111.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число работающих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2023 году увеличилось по итогам третьего года подряд. Показатель поднялся до 1814 по сравнению с 1747 в 2022 году.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624 установки. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году и составляло 1352 установки.

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Тэги: МИР, НЕФТЕГАЗ, БУРЕНИЕ, УСТАНОВКИ


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