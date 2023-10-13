Мужчина с ножом напал на людей во французском городе Аррас

Преподаватель лицея убит и несколько человек получили ранения во французском городе Аррас (департамент Па-де-Кале) в результате нападения мужчины с ножом, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на полицейский источник.
Как сообщает BFMTV, подозреваемый перед преступлением прокричал "аллах акбар". Он был задержан полицией. Ему около 20 лет, это бывший ученик лицея. По данным BFMTV, подозреваемый родился в России и имеет чеченское происхождение. Спецслужбы Франции имели на него информацию как на "потенциально опасного субъекта".
Телеканал также сообщил, что задержан брат нападавшего.
Расследование контролирует национальная антитеррористическая прокуратура. Подозреваемому вменяют "убийство в связи с террористическим замыслом" и "покушения на убийства в связи с террористическим замыслом", а также участие в "преступном террористическом объединении с целью подготовки преступлений против людей".
Следствие поручено полицейским структурам и главному управлению внутренней безопасности.
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