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Французы высказывают серьезные опасения по поводу угрозы теракта в стране

Жители Франции сильно обеспокоены угрозой нового теракта в стране, свидетельствуют результаты опубликованного в четверг совместного опроса телеканала "Се-ньюс", радиостанции "Эроп-1" и газеты "Журналь дю диманш".

Согласно опросу, респонденты испытывают сильный страх из-за "опасности нового теракта во Франции в ближайшие недели или месяцы". Силу своих опасений опрошенные оценили на уровне 7 баллов по шкале, где 10 - максимальный уровень страха.

Отмечается, что в среднем женщины ставили более высокую оценку опасений (7,3), чем мужчины (6,7).

В опросе приняли участие около 1 тыс. человек. Его проводили 26-27 марта.

25 марта премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о повышении уровня террористической угрозы в стране до максимального. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал это решение разумным.

Одним из последних крупнейших терактов в странах ЕС, за которые террористы "Исламского государства" взяли ответственность, было нападение в Ницце в 2016 году, тогда погибли 86 человек.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТЕРРОРИЗМ, УГРОЗА, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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