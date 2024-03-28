Французы высказывают серьезные опасения по поводу угрозы теракта в стране

Жители Франции сильно обеспокоены угрозой нового теракта в стране, свидетельствуют результаты опубликованного в четверг совместного опроса телеканала "Се-ньюс", радиостанции "Эроп-1" и газеты "Журналь дю диманш".
Согласно опросу, респонденты испытывают сильный страх из-за "опасности нового теракта во Франции в ближайшие недели или месяцы". Силу своих опасений опрошенные оценили на уровне 7 баллов по шкале, где 10 - максимальный уровень страха.
Отмечается, что в среднем женщины ставили более высокую оценку опасений (7,3), чем мужчины (6,7).
В опросе приняли участие около 1 тыс. человек. Его проводили 26-27 марта.
25 марта премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о повышении уровня террористической угрозы в стране до максимального. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал это решение разумным.
Одним из последних крупнейших терактов в странах ЕС, за которые террористы "Исламского государства" взяли ответственность, было нападение в Ницце в 2016 году, тогда погибли 86 человек.
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