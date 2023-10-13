Власти Азербайджана за 9 месяцев направили 3,7 млрд манатов на проекты по восстановлению Карабаха и В.Зангезура

Правительство Азербайджана в январе-сентябре 2023 года направило из госбюджета 3 млрд 741 млн манатов на проекты по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях (Карабахе и Восточном Зангезуре), что в 1,7 раза выше показателя 9 месяцев 2022 года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Минфине.
По данным ведомства, за 9 месяцев 2023 года на эти цели израсходовано 77,9% средств, предусмотренных на текущий год в госбюджете Азербайджана (4,8 млрд манатов).
Минфин подчеркивает, что на основании заказов исполнителей в рамках государственных капвложений в январе-сентябре осуществлено финансирование на сумму 1 млрд 588,5 млн манатов, что составляет 59,7% расходов, предусмотренных на эти цели в текущем году.
Р.Ахмедов
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