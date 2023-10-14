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Карабах 14.10.2023 14:33

Власти Азербайджана в госбюджете-2024 предусмотрели 4 млрд манатов на проекты по восстановлению Карабаха и В.Зангезура

Правительство Азербайджана в проекте госбюджета на 2024 год предусмотрело 4 млрд манатов ($2 млрд 352,9 млн по текущему курсу) на финансирование проектов по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территорий (Карабахе и Восточном Зангезуре), сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Милли Меджлисе (парламенте).

«Проект госбюджета на 2024 год представлен в парламент. В нем на проекты по восстановлению освобожденных территорий суммарно предусмотрено 4 млрд манатов», - сказал источник в законодательном органе.

В частности, в рамках государственных капвложений на эти цели в следующем году планируется направить 3 млрд 825 млн манатов ($2 млрд 250 млн по текущему курсу). Кроме этого, еще 175 млн манатов ($102,9 млн) предусмотрено на эти цели выделить из целевых бюджетных фондов.

Как сообщалось ранее, в госбюджете на 2023 год в рамках государственных капвложений предусмотрено выделение 4,8 млрд манатов на финансирование проектов по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура. Из этих средств в январе-сентябре текущего года освоено 3 млрд 741 млн манатов или 77,9%

Р.Ахмедов

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Тэги: КАРАБАХ, В/ЗАНГЕЗУР, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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