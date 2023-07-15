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Инфраструктура и тендеры 15.07.2023 18:50

Власти Азербайджана в I полугодии 2023г направили около 2 млрд манатов на проекты по восстановлению Карабаха и В.Зангезура

Правительство Азербайджана в I полугодии 2023 года выделило из госбюджета 1 млрд 967,9 млн манатов на проекты по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях (Карабахе и Восточном Зангезуре), сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Минфине.

По данным ведомства, в I полугодии 2023 года было израсходовано 41,7% средств, предусмотренных на текущий год в госбюджете Азербайджана на указанные цели в объеме 4,8 млрд манатов.

На основании заказов исполнителей по капитальному вложению (инвестиций) государственных затрат осуществлено финансирование на сумму 758,7 миллиона манатов, что составляет 28,5 процента расходов, предусмотренных на эти цели в текущем году.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, В/ЗАНГЕЗУР, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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