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Израильские военные обнаружили в Газе тела похищенных ХАМАС людей - СМИ

Бойцы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе точечных операций внутри сектора Газа обнаружили тела некоторых израильтян, ранее похищенных движением ХАМАС, сообщает газета "Гаарец".

Она отмечает, что армия за последние сутки провела ряд локальных рейдов в секторе Газа. В них принимали участие пехота и бронетехника. Целью этих операций был сбор данных об удерживаемых ХАМАС заложниках.

Представитель ЦАХАЛ пояснил, что военные также "разрушили инфраструктуру террористов, а также - ликвидировали встреченные группы боевиков".

ЦАХАЛ несколько дней наносит удары по Газе в ответ на нападение ХАМАС на юг Израиля. Кроме того, предполагается, что военные готовятся к масштабной сухопутной операции в секторе Газа.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ВОЕННЫЕ, ЗАЛОЖНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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