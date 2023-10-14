Израильские военные обнаружили в Газе тела похищенных ХАМАС людей - СМИ

Бойцы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе точечных операций внутри сектора Газа обнаружили тела некоторых израильтян, ранее похищенных движением ХАМАС, сообщает газета "Гаарец".
Она отмечает, что армия за последние сутки провела ряд локальных рейдов в секторе Газа. В них принимали участие пехота и бронетехника. Целью этих операций был сбор данных об удерживаемых ХАМАС заложниках.
Представитель ЦАХАЛ пояснил, что военные также "разрушили инфраструктуру террористов, а также - ликвидировали встреченные группы боевиков".
ЦАХАЛ несколько дней наносит удары по Газе в ответ на нападение ХАМАС на юг Израиля. Кроме того, предполагается, что военные готовятся к масштабной сухопутной операции в секторе Газа.
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