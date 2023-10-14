КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта откроют для выезда иностранцев из палестинского анклава

Иностранцы позже в субботу смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах" на границе с Египтом, сообщает Associated Press.

"Египет, Израиль и США достигли соглашения, которое позже в субботу позволит иностранцам выехать из сектора Газа через КПП "Рафах", - информирует агентство.

Представитель властей Египта сообщил агентству, что на египетской стороне уже получили инструкции, касающиеся открытия КПП в Рафахе для иностранцев из Газы во вторую половину дня.