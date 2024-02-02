ХАМАС дал предварительное согласие на перемирие в секторе Газа с обменом заложников с Израилем

Группировка ХАМАС дала предварительное согласие на второе перемирие с Израилем в секторе Газа и на обмен заложниками и заключенными, передают в пятницу западные СМИ со ссылкой на представителя катарского МИД.

По его информации, соглашение о перемирии, которое посредники согласовали с израильской стороной, представили накануне ХАМАС.

"Это предложение одобрила израильская сторона, и теперь у нас есть предварительное подтверждение от ХАМАС", - заявил он.

Он отметил, что "есть надежды на хорошие новости" относительно потенциального перемирия "в ближайшие несколько недель".

Ранее сообщалось, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа у группировки ХАМАС. Официально о подробностях возможного соглашения пока не сообщалось.