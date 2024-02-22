ХАМАС отказался от ряда требований на переговорах в обмен на гарантии безопасности для лидеров движения

Палестинское движение ХАМАС более не настаивает на постоянном прекращении огня и полном выводе войск Израиля с территории сектора Газа, перемирие между сторонами конфликта в анклаве, возможно, удастся заключить в ближайшее время, сообщает в четверг агентство ЭФЭ со ссылкой на источники из Палестины.
"ХАМАС отказался от требования о введении постоянного режима прекращения огня и полном уходе Израиля из сектора Газа в обмен на гарантии того, что его лидеры не будут убиты", - приводит ЭФЭ слова источника.
Собеседники агентства также выразили надежду, что в ближайшие несколько дней удастся заключить соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС, и не исключили возможности объявления о перемирии на следующей неделе после очередной встречи глав разведслужб Израиля, США и Египта и премьер-министра Катара, которая пройдет в Париже.
Как отмечает ЭФЭ, прогресса удалось достичь в ходе переговоров, которые проходили последние два дня в Каире при участии делегации ХАМАС во главе с руководителем политбюро группировки Исмаилом Ханией. Переговоры завершились в четверг, в них также приняли участие координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и глава разведки Египта Аббас Камель.
7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.
С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.
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