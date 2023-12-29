Военные Израиля расширяют операции на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет действия на юге сектора Газа в районе города Хан-Юнис, там идет ликвидация инфраструктуры ХАМАС, сообщается в пятницу в Telegram-канале ЦАХАЛ.

"За последние сутки в ходе нескольких столкновений военные ЦАХАЛ ликвидировали десятки террористов, используя удары с воздуха, а также снайперский и танковый огонь", - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что "один из боевиков двигался в сторону израильских военных с гранатометом, но был ликвидирован до того, как смог открыть огонь". Также во время ликвидации инфраструктуры ХАМАС в Хан-Юнисе израильские военные заметили, как боевик группировки пытался достать гранатомет. В ответ военные бросили в сторону хамасовца несколько гранат.

ЦАХАЛ также обнаружил ячейку ХАМАС в районе с другой инфраструктурой. После этого истребитель нанес удар по зданию. Вместе с тем во время обысков в окрестностях Джебалии израильские военные обнаружили оружие, военные сертификаты ХАМАС и учебники по военному делу.