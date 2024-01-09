Госсекретарь США ждёт укрепления связей Израиля со странами региона после военной операции в секторе Газа

Израиль сумеет укрепить отношения со странами региона после окончания военной операции в секторе Газа, полагает госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я знаю о многолетних усилиях Израиля добиться большей интеграции со странами Ближнего Востока. Я думаю, что в данный момент в этой сфере есть настоящий потенциал, - приводит во вторник портал Ynet слова Блинкена на встрече с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем. - Но нам нужно пережить нынешнее трудное время и гарантировать, что события 7 октября никогда не повторятся".

До поездки в Израиль Блинкен совершил визиты в Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию. В Тель-Авиве он провел встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Тот заверил собеседника, что страна предпринимает усилия с целью минимизации жертв среди гражданского населения в ходе операции в Газе.

Накануне Блинкен заявлял, что Саудовская Аравия, Иордания, Катар, ОАЭ и Турция согласились начать совместное планирование введения новой системы управления в секторе Газа после окончания военной операции.

Агентство Associated Press между тем сообщило, что между США и Израилем сохраняются разногласия по поводу того, кто встанет во главе Газы. Вашингтон хочет поручить это Палестинской национальной администрации, а также возобновить переговоры о создании палестинского государства. В Израиле выступают против этих инициатив.