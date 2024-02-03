Байден пообещал продолжить удары по проиранским группировкам

Армия США продолжит наносить удары по проиранским группировкам на Ближнем Востоке, заявил американский президент Джо Байден.
"Сегодня начались наши ответные действия. Мы решим, где и когда они продолжатся", - говорится в заявлении американского лидера, распространенном Белым домом в ночь на субботу.
Байден заверил, что не стремится к конфликту на Ближнем Востоке, однако будет реагировать на случаи нападения на американских военных в регионе.
Ранее стало известно, что США нанесли удары по десяткам объектов в Ираке и Сирии. Целями атаки стали проиранские группировки и подразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана. Речь идет об ответе Вашингтона на недавний удар БПЛА по американской базе на границе Иордании и Сирии. Тогда погибли трое военных США, десятки получили ранения.
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