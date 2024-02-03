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Дальнее зарубежье 03.02.2024 09:05

США заявляют об ударах по десяткам связанных с КСИР целей в Ираке и Сирии

Армия США нанесла в ночь на субботу авиаудары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии, сообщает американское Центральное командование (CENTCOM).

В сообщении в соцсети X оно указывает, что "силы CENTCOM нанесли удары по Ираку и Сирии, нацеленные на подразделение "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также по связанным с этим подразделением группировкам".

В командовании отметили, что военные "ударили по 85 целям, применив многочисленные самолеты, включая стратегические бомбардировщики, взлетевшие с территории США".

В CENTCOM пояснили, что применили 125 высокоточных боеприпасов и поразили командные структуры, склады БПЛА и ракет, различные объекты инфраструктуры, которые использовались проиранскими группировками.

В конце января власти США предупредили, что готовят военный ответ на нанесенные одной из проиранских группировок удары дронами по американской базе на границе Иордании с Сирией. В результате трое военных США погибли, свыше 30 получили ранения.

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Тэги: США, БЛИЖВОСТОК, УДАРЫ


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