Израиль продолжит операцию против ХАМАС, несмотря на усилившееся давление извне - Нетаньяху

Израиль будет продолжать военную операцию против ХАМАС, в том числе, на юге сектора Газа, несмотря на растущее давление международного сообщества, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Есть международное давление, и оно растет, но именно когда международное давление растет, мы должны сплотиться, нам нужно выстоять против попыток остановить войну", - заявил Нетаньяху.
Нетаньяху пообещал добиться полного уничтожения группировки ХАМАС.
"Израиль будет продолжать операцию в секторе Газа, включая Рафах - последний оплот ХАМАС", - добавил он.
В секторе Газа в течение последних суток Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила большое количество оружия и боеприпасов, а также уничтожила несколько командных пунктов группировки ХАМАС в нескольких районах города Хан-Юнис на юге анклава. В центральной части сектора Газа израильские военные ликвидировали группу хамасовцев.
Также артиллерия обстреляла цели в Газе и в других городах анклава.
ВВС Израиля в четверг вновь обстреляли позиции "Хезболлы" на юге Ливана, в то время как на севере Израиля сработали сирены, оповещающие об угрозе ракетного удара. В нескольких населенных пунктах Израиля были слышны взрывы, "Хезболла" позднее взяла на себя ответственность за обстрел.
По информации ЦАХАЛ, сотрудники службы безопасности ШАБАК и пограничной полиции МАГАВ задержали 34 человека на Западном берегу реки Иордан, их подозревают в "причастности к террористической деятельности". Во время проведения операции израильские силы сообщили о попытках помешать действиям военных, и тем пришлось отразить нападения, в том числе с применением взрывных устройств.
В четверг США сообщили, что сбросили на парашютах более 38 тыс. пайков в сектор Газа.
7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.
Дата новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении пока не определена
Мустафаев и Григорян провели 7 заседание Госкомиссии по делимитации азербайджано-армянской границы
Армения должна внести свой вклад в мирный процесс не на словах, а на деле – МИД Азербайджана
Минэнерго Норвегии объявило сбор заявок на шельфовые участки для хранения CO2
Китай в зимние месяцы показывает 20%-е увеличение импорта природного газа, в т.ч. сильный рост закупок СПГ
Валютные резервы Китая в феврале выросли на 0,2%, эксперты ожидали снижения
«Карабах» сыграл вничью с «Байером»
Азербайджан планирует участие в туристической выставке в Сеуле
Азербайджан и РФ обсудили открытиe представительства по туризму Азербайджана в Москве
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Yelo Bank победил в 5 номинациях!
Банк Республика получил 6 наград в 6 номинациях
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Два нуля в твою пользу»
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Глава Минэкономики Азербайджана обсудил с вице-президентом ВБ инвестиционные проекты в рамках стратегии сотрудничества
Джаббаров обсудил с глобальным директором ВБ поддержку Азербайджана в рамках COP29
Проведение в 2024 году в Азербайджане конференции СОР29 является демонстрацией «зеленой» повестки страны - Алиев