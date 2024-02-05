Нетаньяху заявляет об уничтожении 75% батальонов ХАМАС

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в понедельник сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила 75% батальонов группировки ХАМАС, пишет газета The Times of Israel.

"Мы на пути к полной победе. И я хочу сказать, что мы решительно настроены победить, и мы не сдадимся", - сказал Нетаньяху, общаясь с военнослужащими.

По его словам, ЦАХАЛ ликвидировал 18 из 24 батальонов ХАМАС. Нетаньяху добавил, что армия активно уничтожает систему подземных туннелей.

Он подчеркнул, что единственный вариант для Израиля - это "тотальная победа", поскольку если не достичь этой цели, то атаки со стороны ХАМАС продолжатся.

Между тем, пишет The Times of Israel, ЦАХАЛ наращивает наступление на севере сектора Газа. Командир одной из бригад Итцик Коэн сообщил, что его подразделение "увеличивает скорость операций и давление на членов ХАМАС", которые остаются на севере анклава.

"Силы подразделения не допускают того, чтобы ХАМАС восстанавливал свои возможности, а также ликвидируют сотни террористов и задерживают десятки других террористов", - сказал Коэн в понедельник.

Кроме того, согласно ЦАХАЛ, военные продолжают удары по позициям шиитского движения "Хезболла" в Ливане. Армия обороны Израиля обстреляла связанные с этой группировкой объекты после того, как "Хезболла" нанесла ракетные удары по северу Израиля.

В службах здравоохранения сектора Газа в понедельник объявили, что число погибших с начала израильской операции выросло до 27,4 тыс., еще 66,8 тыс. человек пострадали.

В секторе Газа сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация, которая осложняется из-за активных боевых действий. Директор Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в Газе Томас Уайт сообщил, что конвой ООН с продовольствием, который направлялся на север сектора Газы, подвергся обстрелу из артиллерии ВМС Израиля.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник прибыл в Саудовскую Аравию в рамках своего очередного турне по Ближнему Востоку. Ожидается, что он посетит Египет, Катар и Израиль на этой неделе, где проведет переговоры о возможности достижения сделки об освобождении заложников.