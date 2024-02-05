Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8316 RUR   0.0186 GBR   2.1429 TRY   0.0557

Цена на нефть

02.02 $/bbl +/- WTI 72.28 -1.54 Brent 77.33 -1.37

Дальнее зарубежье 05.02.2024 21:45

Нетаньяху заявляет об уничтожении 75% батальонов ХАМАС

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в понедельник сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила 75% батальонов группировки ХАМАС, пишет газета The Times of Israel.

"Мы на пути к полной победе. И я хочу сказать, что мы решительно настроены победить, и мы не сдадимся", - сказал Нетаньяху, общаясь с военнослужащими.

По его словам, ЦАХАЛ ликвидировал 18 из 24 батальонов ХАМАС. Нетаньяху добавил, что армия активно уничтожает систему подземных туннелей.

Он подчеркнул, что единственный вариант для Израиля - это "тотальная победа", поскольку если не достичь этой цели, то атаки со стороны ХАМАС продолжатся.

Между тем, пишет The Times of Israel, ЦАХАЛ наращивает наступление на севере сектора Газа. Командир одной из бригад Итцик Коэн сообщил, что его подразделение "увеличивает скорость операций и давление на членов ХАМАС", которые остаются на севере анклава.

"Силы подразделения не допускают того, чтобы ХАМАС восстанавливал свои возможности, а также ликвидируют сотни террористов и задерживают десятки других террористов", - сказал Коэн в понедельник.

Кроме того, согласно ЦАХАЛ, военные продолжают удары по позициям шиитского движения "Хезболла" в Ливане. Армия обороны Израиля обстреляла связанные с этой группировкой объекты после того, как "Хезболла" нанесла ракетные удары по северу Израиля.

В службах здравоохранения сектора Газа в понедельник объявили, что число погибших с начала израильской операции выросло до 27,4 тыс., еще 66,8 тыс. человек пострадали.

В секторе Газа сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация, которая осложняется из-за активных боевых действий. Директор Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в Газе Томас Уайт сообщил, что конвой ООН с продовольствием, который направлялся на север сектора Газы, подвергся обстрелу из артиллерии ВМС Израиля.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник прибыл в Саудовскую Аравию в рамках своего очередного турне по Ближнему Востоку. Ожидается, что он посетит Египет, Катар и Израиль на этой неделе, где проведет переговоры о возможности достижения сделки об освобождении заложников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЛИЖВОСТОК, ИЗРАИЛЬ, ОПЕРАЦИЯ


Похожие новости


Госсекретарь США ждёт укрепления связей Израиля со странами региона после военной операции в секторе Газа Военные Израиля расширяют операции на юге сектора Газа Нетаньяху выдвинул условия достижения мира на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля за сутки поразила 250 целей в секторе Газа, связанных с ХАМАС Более 180 мирных жителей Газы стали жертвами возобновившихся атак ЦАХАЛ на объекты в анклаве Израиль освободил 30 палестинских заключенных Египет и Турция работают над постоянным прекращением огня между палестинцами и Израилем Связанный с Израилем контейнеровоз подвергся удару БПЛА в Индийском океане ХАМАС передал Израилю список второй группы заложников, которые должны быть освобождены в субботу Ожесточенные бои развернулись вблизи больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az