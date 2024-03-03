Израиль отказался отправлять делегацию на переговоры в Каир

Израиль отказался направлять свою делегацию в Каир на переговоры из-за отказа движения ХАМАС предоставить полный список заложников, удерживаемых в настоящее время в плену, сообщает в воскресенье Times of Israel со ссылкой на источник.
По данным официального лица, с которым поговорила газета, ХАМАС ответил отрицательно на требование Израиля предоставить ему список заложников - такое условие выдвинули израильские власти.
"Таким образом, Израиль не отправит свою делегацию сегодня в Каир", - добавил источник издания.
Ранее сообщалось, что делегация от движения ХАМАС прибыла в Каир на переговоры о соглашении по временному перемирию в секторе Газа и об освобождении заложников, захваченных в Израиле при нападении 7 октября 2023 года.
7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 253 человека были взяты в заложники; по израильским подсчетам, 136 заложников до сих пор остаются у ХАМАС. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По утверждению Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября превысило 30 тыс., раненых - 70 тыс.
МИД Азербайджана: с ноября 2020г 346 человек стали жертвами минного террора Армении
Число останков, обнаруженных в массовом захоронении в Ходжалы, достигло 14 человек - Генпрокуратура Азербайджана
Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили сотрудничество в транспорте и энергетике
Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти на 82 тыс. б/с в сутки на II квартал 2024г в рамках сделки ОПЕК+
ОАЭ продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 163 тыс. б/с во II кв. 2024г
Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с на II кв. 2024г
Корабль Crew Dragon состыкуется с МКС 5 марта - NASA
Генпрокуратура Азербайджана расследует новый факт подрыва на мине в Агдаме
Запуск корабля Crew Dragon к МКС перенесен из-за непогоды - NASA
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Nobel Energy построит солнечную электростанцию в Джебраиле
Новая акция по потребительским кредитам от Azer Turk Bank
NEQSOL Holding реализует программу стипендий Parla в сотрудничестве с Фондом развития образования
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы