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Дальнее зарубежье 03.03.2024 21:35

Израиль отказался отправлять делегацию на переговоры в Каир

Израиль отказался направлять свою делегацию в Каир на переговоры из-за отказа движения ХАМАС предоставить полный список заложников, удерживаемых в настоящее время в плену, сообщает в воскресенье Times of Israel со ссылкой на источник.

По данным официального лица, с которым поговорила газета, ХАМАС ответил отрицательно на требование Израиля предоставить ему список заложников - такое условие выдвинули израильские власти.

"Таким образом, Израиль не отправит свою делегацию сегодня в Каир", - добавил источник издания.

Ранее сообщалось, что делегация от движения ХАМАС прибыла в Каир на переговоры о соглашении по временному перемирию в секторе Газа и об освобождении заложников, захваченных в Израиле при нападении 7 октября 2023 года.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 253 человека были взяты в заложники; по израильским подсчетам, 136 заложников до сих пор остаются у ХАМАС. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По утверждению Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября превысило 30 тыс., раненых - 70 тыс.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ИЗРАИЛЬ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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