Израиль отказался отправлять делегацию на переговоры в Каир

Израиль отказался направлять свою делегацию в Каир на переговоры из-за отказа движения ХАМАС предоставить полный список заложников, удерживаемых в настоящее время в плену, сообщает в воскресенье Times of Israel со ссылкой на источник.

По данным официального лица, с которым поговорила газета, ХАМАС ответил отрицательно на требование Израиля предоставить ему список заложников - такое условие выдвинули израильские власти.

"Таким образом, Израиль не отправит свою делегацию сегодня в Каир", - добавил источник издания.

Ранее сообщалось, что делегация от движения ХАМАС прибыла в Каир на переговоры о соглашении по временному перемирию в секторе Газа и об освобождении заложников, захваченных в Израиле при нападении 7 октября 2023 года.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 253 человека были взяты в заложники; по израильским подсчетам, 136 заложников до сих пор остаются у ХАМАС. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По утверждению Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября превысило 30 тыс., раненых - 70 тыс.