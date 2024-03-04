В ХАМАС считают реальным соглашение о перемирии в Газе на первой неделе Рамадана

Переговоры о перемирии в Газе идут медленно, соглашения, наверное, удастся достичь на первой неделе священного для мусульман месяца Рамадан, начинающегося 11 марта, а не до его начала, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя движения ХАМАС.

Также стало известно, что представители Египта и Катара уже минимум неделю не контактировали с лидером ХАМАС в секторе Газа Яхьей Синваром. До этого в израильских СМИ появлялась информация, что Синвар не желает, чтобы в ближайшее время стороны заключили соглашение о перемирии, а хочет роста напряженности в Рамадан.

В понедельник в Каире продолжатся переговоры между делегациями ХАМАС, Катара, Египта и США о заключении перемирия в Газе и обмене заложниками.

В свою портал Ynet передает со ссылкой на египетское телевидение, что в переговорах в Каире наблюдается "существенный прогресс".

Однако в воскресенье Times of Israel сообщило со ссылкой на источник, что Израиль отказался направлять свою делегацию в Каир на переговоры из-за отказа ХАМАС предоставить полный список заложников, удерживаемых в плену.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 253 человека были взяты в заложники; по израильским подсчетам, 136 заложников до сих пор остаются у ХАМАС. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По утверждению Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября превысило 30 тыс., раненых - 70 тыс.